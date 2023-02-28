Страны Европы рекордно снизили потребление газа

МЭА: Европа сократила потребление газа в 2022 году на рекордные 13%

В 2022 году Европа стала потреблять на 13 процентов, или более чем на 70 миллиардов кубометров, меньше газа, чем в 2021 году. Это самое сильное падение спроса в регионе за всю историю, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете по газовому рынку.

К беспрецедентной экономии газа привели рекордно высокая стоимость энергоносителей, а также теплая погода. Многие газовые электростанции снизили выработку или же перешли на уголь. Аналогично, высокие цены на газ побудили энергоемкие отрасли промышленности сокращать производство или искать другие энергоносители.

По прогнозам, в 2023 году спрос на газ в Европе будет сокращаться и дальше, как минимум на три процента. К этому приведет расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и запуск АЭС во Франции. Тем не менее на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа и ужесточения конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) Европе придется снизить потребление на восемь процентов вместо трех.

За 2022 год экспорт российского топлива в Европу снизился примерно на 50 процентов, или 83 миллиарда кубометров. Это рекордно низкий уровень с середины 1980-х годов. Если поставки в Евросоюз сохранятся в текущих объемах, экспорт трубопроводного газа из России в регион рухнет еще на 40 процентов, или 30 миллиардов кубометров, в 2023 году.