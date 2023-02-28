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14:11, 28 февраля 2023Экономика

России предсказали резкое сокращение поставок газа в Европу

МЭА: экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2023 году может упасть еще на 40%

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

В 2022 году поставки российского газа в Евросоюз по трубопроводам упали более чем в два раза, а в текущем году продолжат резко сокращаться или могут вовсе прекратиться. Соответствующий прогноз представило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

По данным организации, за прошлый год экспорт российского топлива в Европу снизился примерно на 50 процентов, или 83 миллиарда кубометров, достигнув самого низкого уровня с середины 1980-х годов. Поставки в Турцию сократились на 18 процентов в годовом выражении. При этом, если поставки в ЕС сохранятся в текущих объемах, экспорт трубопроводного газа из России в регион рухнет еще на 40 процентов, или 30 миллиардов кубометров, в 2023 году.

В отчете также сказано, что в текущем году Россия может снизить добычу топлива на восемь процентов — с 672 до 620 миллиардов кубометров. В прошлом году производство уже упало на 11,6 процента и продолжает падать в 2023-м, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с данными Минэнерго.

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При этом ситуацию с газом в Европе МЭА оценивает положительно. Странам региона удалось компенсировать выпадающие объемы за счет переключения на альтернативных поставщиков и резкого увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ). Так, за год на три процента вырос экспорт трубопроводного газа из Норвегии и на 40 процентов — из Азербайджана. Поставки СПГ в регион увеличились на 60 процентов примерно до 170 миллиардов кубометров, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

МЭА прогнозирует, что в текущем году европейские страны могут нарастить импорт СПГ еще больше, однако не более чем на три процента, поскольку из-за сильного роста спроса в Китае поставки будут ограничены. При этом в Европе неоднократно подтверждали, что возросшая потребность региона в СПГ может усилить конкуренцию с Азией за новые поставки в течение следующих двух лет.

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Мария Грушко
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