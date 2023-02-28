Добыча газа в России в начале года упала

«Ведомости»: добыча газа в России в январе сократилась на 10,7 процента

В январе 2023 года добыча природного газа в России продолжила падать, достигнув уровня 62,7 миллиарда кубометров. В годовом выражении сокращение составило 10,7 процента, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с данными Минэнерго.

Худшую динамику показывает лидер российского рынка «Газпром», включенный в статистике министерства в категорию «прочие производители», — минус 18,4 процента (40,7 миллиарда кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Официально компания пока не публиковала производственные показатели в январе.

У большинства независимых российских производителей добыча, напротив, выросла. Так, по данным издания, вторая по величине газовая компания страны «Новатэк» увеличила производство на 1,8 процента, до 6,8 миллиарда кубометров.

В прошлом году в России было добыто 673,8 миллиарда кубометров, что на 11,6 процента меньше, чем в 2021-м. Основной причиной такого падения стало резкое сокращение поставок в Европу, которая на фоне конфликта на Украине начала переключаться на альтернативных поставщиков и энергоносители.

С сентября, после остановки «Северного потока», у «Газпрома» осталось два маршрута поставок в регион по трубопроводам — через вторую нитку «Турецкого потока» и украинскую газотранспортную систему (ГТС). В январе прокачка по ним дополнительно снижалась из-за неконкурентной цены. Падение биржевых цен в Европе, от которых с некоторым лагом зависят контракты «Газпрома», заставило покупателей снижать заявки. В феврале поставки вернулись на уровень второго полугодия 2022 года.

По оценке аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, в целом в 2023 году снижение добычи газа в России может достигнуть 30-40 миллиардов кубометров (4-5 процентов).