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12:00, 27 февраля 2023Экономика

Цены на газ в Европе упали

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 540 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В начале недели биржевые цены на газ в Европе снижаются более чем на четыре процента. Мартовские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF упали ниже 540 долларов за тысячу кубометров, апрельские торгуются несколько дешевле, а майские — немного дороже, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме котировки доходили до 535 долларов, по состоянию на 11:20 по московскому времени они скорректировались до 544 долларов (минус три процента к началу торгов).

В пятницу, 24 февраля, торги завершились на уровне 559 долларов за тысячу кубометров. Текущее значение в три раза ниже, чем годом ранее — 1555,5 доллара.

Падение биржевых цен на газ продолжается с октября прошлого года на фоне реализации всех угроз относительно прекращения поставок российского газа, теплой зимы, эффективной политики Евросоюза по экономии топлива, стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также рекордных запасов в подземных хранилищах.

Котировки TTF1! от TradingView

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран в феврале заявил, что Россия проиграла энергетическую войну с Европой, поскольку та научилась обходиться без российских ресурсов. По его мнению, цены на газ уже вернулись на разумный уровень и нового роста не предвидится.

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Платон Щукин
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