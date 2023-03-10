В Эстонии спецслужбы задержали гражданина России

Postimees: спецслужбы Эстонии задержали лидера местного движения «Вместе» и гражданина РФ

Спецслужбы Эстонии задержали трех человек, среди которых гражданин России, имеющий вид на жительство в стране. Об этом сообщает газета Postimees.

Отмечается, что также был задержан лидер местного движения «Вместе» Айво Петерсон, ранее посещавший Донецк политический активист. Его имя и данные россиянина не раскрываются.

Представитель Полиции безопасности Харрис Пуусепп сообщил, что трое мужчин задержаны по подозрению в создании связи против Эстонии.

«Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон», — уточнил он, добавив, что из-за продолжающегося расследования невозможно более полно ответить на вопросы касаемо ситуации.

14 декабря власти Эстонии подтвердили арест гражданина России Вадима Конощенка по запросу США. Отмечалось, что россиянина подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций. Проживающего в Эстонии Конощенка задержали по запросу Минюста Соединенных Штатов 6 декабря.

