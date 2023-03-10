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18:55, 10 марта 2023Ценности

47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала лицо без макияжа

47-летняя актриса Ева Лонгория показала естественную внешность и порадовала фанатов

Кадр: @evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие публикации и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя звезда телесериала «Отчаянных домохозяек» записала видео, в котором она продемонстрировала процесс приготовления курицы с пармезаном. Так, знаменитость предстала перед камерой в серой кофте с широкими рукавами. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы собраны в небрежный хвост.

Поклонники восхитились естественной красотой актрисы, о чем принялись писать в комментариях под роликом, который набрал более 53 тысяч лайков. «Ты так красивая без макияжа», «Прекрасная Ева! Никакая косметика тебе не нужна», «Обожаю твоей естественный внешний вид», «Отлично выглядишь!», «Кажется, что тебе 25», — высказывались они.

В феврале Ева Лонгория снялась в откровенном образе и удивила фанатов моложавой внешностью. Так, артистка поделилась в своих соцсетях фото, на котором позирует у бассейна в купальнике, оформленном глубоким декольте и горизонтальными полосками. При этом она немного согнула левую ногу, придерживая правой рукой шляпу.

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Мария Винар
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