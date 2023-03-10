В США заявили о желании поражения России в конфликте с Украиной

Конгрессмен Мултон: США желают не слишком тяжелого поражения РФ в конфликте с Украиной

Член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон рассказал, какой итог конфликта на Украине хотели бы видеть в Вашингтоне. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении в рамках дискуссии в Институте Хадсона Мултон заявил, что США желают «не слишком тяжелого» поражения России в конфликте с Украиной. По его словам, Вашингтон стремится к сохранению устойчивости в мире.

«Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», — подчеркнул конгрессмен.

Политик добавил, что США не стремятся уничтожать Россию. Он также призвал администрацию президента США Джо Байдена увеличить поставки военной помощи Украине — в частности, нарастить передачу боеприпасов к тяжелой артиллерии, танков и другой наступательной техники для успеха Киева в зоне боевых действий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал не допустить превращения кризиса на Украине в глобальный. «Мы делаем все возможное, чтобы положить конец военному конфликту», — подчеркнул он по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Париже.