Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 10 марта 2023Мир

Макрон призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальный

Макрон призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальное противостояние

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Париже в пятницу, 10 марта, призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальное противостояние. Его слова передает Sky News.

«Мы делаем все возможное, чтобы положить конец военному конфликту», — заявил французский президент, добавив, что Париж и Лондон «делают все, чтобы конфликт не распространился на другие части мира».

Макрон также указал на необходимость найти выход из сложившейся ситуации. Он заметил, что Франция хочет работать вместе с Великобританией, чтобы «разработать общую стратегию», которая в том числе затронет сферу энергетики.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что переговоры с Сунаком ознаменовали новое начало отношений между Францией и Великобританией и позволили лучше координировать и планировать действия. В частности, отметил он, в ходе встречи удалось достигнуть договоренность в вопросе обучения украинских военных. В свою очередь Сунак подчеркнул, что Великобритания будет обучать украинских морских пехотинцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Разбитая под Артемовском колонна ВСУ попала на видео
Подсчитана необходимая для продажи квартиры сумма
Певица Лолита призналась в страхе из-за преследований маньяка
Украина не получит швейцарское вооружение
Профицит внешней торговли России упал почти в три раза
Женщину со смертельно опасным диагнозом посадят в тюрьму за отказ от лечения
Тренер ПСЖ отреагировал на слова Мбаппе о вылете клуба из Лиги чемпионов
Макрон призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальный
Премьер Британии назвал причину поставок оружия Украине
Тату-мастера назвали надоевшие рисунки на телах клиентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.