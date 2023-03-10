Макрон призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальный

Макрон призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальное противостояние

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Париже в пятницу, 10 марта, призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальное противостояние. Его слова передает Sky News.

«Мы делаем все возможное, чтобы положить конец военному конфликту», — заявил французский президент, добавив, что Париж и Лондон «делают все, чтобы конфликт не распространился на другие части мира».

Макрон также указал на необходимость найти выход из сложившейся ситуации. Он заметил, что Франция хочет работать вместе с Великобританией, чтобы «разработать общую стратегию», которая в том числе затронет сферу энергетики.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что переговоры с Сунаком ознаменовали новое начало отношений между Францией и Великобританией и позволили лучше координировать и планировать действия. В частности, отметил он, в ходе встречи удалось достигнуть договоренность в вопросе обучения украинских военных. В свою очередь Сунак подчеркнул, что Великобритания будет обучать украинских морских пехотинцев.