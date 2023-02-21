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13:11, 21 февраля 2023Россия

Путин обвинил Запад в желании перевести конфликт на Украине в глобальный

Путин заявил, что страны Запада хотят перевести конфликт на Украине в фазу глобального

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Западные страны хотят перевести конфликт на Украине в статус глобального, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

По его словам, элиты Запада не скрывают желания нанести России стратегическое поражение. «Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — объяснил Путин.

Глава государства также предупредил, что Москва будет реагировать на подобные действия стран Запада.

Ранее Путин пообещал, что Москва ответит на угрозы Запада, и не только применением бронетехники. Он указал, что те, кто угрожает России, не понимают простую истину: российский народ впитал в себя традиции поколения победителей, которые своим трудом создали страну и передали ее в наследство нынешнему поколению.

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Анастасия Шейкина
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