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15:53, 10 марта 2023Силовые структуры

ФСБ задержала беженца с Украины за призывы к терроризму

Под Владимиром ФСБ задержала беженца с Украины, публично призывавшего к терроризму

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Во Владимирской области ФСБ задержала гражданина Украины за публичные призывы к терроризму. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, в марте 2022 года фигурант приехал в Россию в составе группы беженцев из зоны специальной военной операции (СВО). Он проживал в пункте временного размещения. В ноябре мужчина написал в чате Telegram ряд сообщений, призывающих к осуществлению террористической деятельности.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). В настоящее время гражданина поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что жителя Приамурья задержали за сбор для иностранных спецслужб данных о ядерном вооружении.

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Екатерина Власова
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