Силовые структуры
Россиянина задержали за сбор секретных данных для иностранных спецслужб
Жителя Приамурья задержали за сбор для иностранных спецслужб данных о ядерном вооружении
Жителя Амурской области задержали за сбор секретных данных для иностранных спецслужб. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Россиянин в течение шести месяцев собирал сведения о ядерном вооружении России. Эта информация составляла гостайну.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии.
Ранее сообщалось, что жителя Крыма осудили на 12 лет за госизмену и шпионаж в пользу другого государства.