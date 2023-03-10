Россиянина задержали за сбор секретных данных для иностранных спецслужб

Жителя Приамурья задержали за сбор для иностранных спецслужб данных о ядерном вооружении

Жителя Амурской области задержали за сбор секретных данных для иностранных спецслужб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянин в течение шести месяцев собирал сведения о ядерном вооружении России. Эта информация составляла гостайну.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что жителя Крыма осудили на 12 лет за госизмену и шпионаж в пользу другого государства.