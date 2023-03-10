Ведущая Ида Галич пожаловалась на проблемы с новой квартирой в Москве

Российская телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о проблемах с новой квартирой в центре Москвы, которые обнаружились после переезда. Звезда пожаловалась на слишком хорошую слышимость, передает «МК».

Новое жилье Галич находится на Арбате. Интерьер оформлен в стиле ретро: мебель на ножках, винтажные люстры, торшеры и панно. Однако дополнительная звукоизоляция в квартире не предусмотрена, так как прежде телеведущая не жила в подобных домах и не ожидала столкнуться с проблемой постороннего шума.

«Это отвратительно! Меня никто не предупреждал о таком, это правда. Гори оно огнем: я ненавижу всех своих соседей. Дети кричат, собаки гавкают, человек сверху топает, и ничего с этим не сделаешь», — поделилась Галич. Блогер добавила, что несмотря на сылшимость довольна покупкой: ей очень нравится сама квартира и удобное расположение в центре города.

Ида Галич рассказала о решении купить квартиру на Арбате в конце сентября 2022 года. До переезда в центр Москвы телеведущая жила в загородном доме.