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13:07, 10 марта 2023Моя страна

Медведица из Новосибирского зоопарка впервые вышла на прогулку с детенышами

Медведица из Новосибирского зоопарка вышла на первую прогулку с новорожденными детенышами
Медведица Герда. Архивное фото

Медведица Герда. Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Медведица Герда из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило впервые вышла на прогулку с новорожденными детенышами. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу портал Сиб.фм, первый выход подопечной зоопарка с малышами попал в объектив фотографа.

Отмечается, что медвежата появились на свет в декабре прошлого года, однако официально об их рождении руководство зоопарка уведомило общественность лишь в феврале.

По словам гендиректора зоопарка Андрея Шило, при рождении медвежата размером с ладонь и весят порядка 500 граммов. «Наша Герда — замечательная мама. Мы наблюдаем за семейством с помощью видеокамер и видим, как она заботится о своей двойне», — добавил он.

Ранее сообщалось, что под Новороссийском спасли застрявших в дымоходе сычей.

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Варвара Кошечкина
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