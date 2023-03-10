Медведица из Новосибирского зоопарка впервые вышла на прогулку с детенышами

Медведица из Новосибирского зоопарка вышла на первую прогулку с новорожденными детенышами

Медведица Герда из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило впервые вышла на прогулку с новорожденными детенышами. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу портал Сиб.фм, первый выход подопечной зоопарка с малышами попал в объектив фотографа.

Отмечается, что медвежата появились на свет в декабре прошлого года, однако официально об их рождении руководство зоопарка уведомило общественность лишь в феврале.

По словам гендиректора зоопарка Андрея Шило, при рождении медвежата размером с ладонь и весят порядка 500 граммов. «Наша Герда — замечательная мама. Мы наблюдаем за семейством с помощью видеокамер и видим, как она заботится о своей двойне», — добавил он.

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