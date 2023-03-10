В Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии

Депутат Шхагошев заявил, что США готовят в Грузии гражданскую войну и свержение власти

Американское руководство готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал недавние протесты в Тбилиси. По мнению политика, Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну. «Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что американская сторона уже испытывала этот сценарий и подход к свержению власти. Он напомнил, что во время Майдана «грузинские боевики перебрасывались на Украину». «Теперь украинские перебрасываются в Грузию», — рассказал депутат.

Ранее в Грузии вспыхнули массовые протестные акции. Митингующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах. По разным оценкам, в демонстрациях участвовали от 30 до 50 тысяч человек.

