Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:16, 10 марта 2023Россия

В Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии

Депутат Шхагошев заявил, что США готовят в Грузии гражданскую войну и свержение власти

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

Американское руководство готовит в Грузии гражданскую войну, для США это испытанный сценарий свержения власти, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал недавние протесты в Тбилиси. По мнению политика, Вашингтон готовит в Грузии гражданскую войну. «Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что американская сторона уже испытывала этот сценарий и подход к свержению власти. Он напомнил, что во время Майдана «грузинские боевики перебрасывались на Украину». «Теперь украинские перебрасываются в Грузию», — рассказал депутат.

Ранее в Грузии вспыхнули массовые протестные акции. Митингующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах. По разным оценкам, в демонстрациях участвовали от 30 до 50 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нахождении танкера Греции у мест взрывов на «Северных потоках»
Жена Бориса Щербакова раскрыла содержание писем от поклонницы супруга
США поблагодарили за помощь в избавлении Европы от энергозависимости от России
В Госдуме рассказали о подготовке Вашингтоном гражданской войны в Грузии
В офисе Зеленского обещали устроить горячий сезон в Крыму
В Эстонии спецслужбы задержали гражданина России
В США призвали Си Цзиньпина признать роль Китая в появлении COVID-19
В США заявили о способности заместить нефть и газ из России для Евросоюза
Президент Абхазии поручил перевести силовиков на усиленный режим работы
СК изучит данные о военно-биологической деятельности других стран на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.