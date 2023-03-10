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12:06, 10 марта 2023Из жизни

Мужчину вызвали в суд за приставание к дельфинам и горбатым китам

На острове Мауи мужчину заметили за приставаниями к горбатым китам и дельфинам

Фото: Ranae Smith / Unsplash

Мужчину, который называет себя Дельфиньим Дейвом, вызвали в суд за приставания к морским млекопитающим. Согласно заявлению Гавайского департамента земельных и природных ресурсов, его неоднократно замечали плавающим с аквалангом и преследующим горбатого кита и стаю дельфинов.

Один из таких инцидентов произошел 5 марта, когда Гавайский отдел по защите и охране природы получил ряд звонков с сообщениями о мужчине, который приставал к диким морским животным.

Подозреваемым оказался 65-летний Дэйв Хименез с острова Мауи, который называет себя Дельфиньим Дейвом. Он настойчиво преследовал молодого горбатого кита и дельфинов на территории Государственного исторического парка залива Кеалакекуа.

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Офицеры получили видео, на котором можно заметить, как мужчина с аквалангом плавает в непосредственной близости от горбатого кита и практически касается его плавника. Когда они прибыли на побережье, то обнаружили Хименеза преследующим группу дельфинов-спиннеров. Инцидент был записан на видео.

Поскольку дельфины и киты охраняются государством, в отношении Хименеза возбудили административное дело по двум пунктам: запрещенные действия в отношении исчезающих видов китов и преследование диких животных на территории государственного природного парка.

Несмотря на привлечение к административной ответственности, Хименез заявил представителям закона, что продолжит плавать с дельфинами и китами, «потому что это волшебный опыт и люди совершают поступки куда хуже». Хименез должен будет явиться в суд на слушание по делу 11 мая.

Ранее сообщалось об агрессивном дельфине на одном из пляжей Японии. С июля 2022 года животное укусило более десяти человек, которые пытались коснуться его плавника или погладить по носу.

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Антонина Черташ
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