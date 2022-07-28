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Агрессивный дельфин укусил десять человек

The Japan Times: в Японии с начала июля десять человек пострадали от укусов дельфина

Фото: TJ Fitzsimmons / Unsplash

В японской префектуре Фукуи отдыхающих терроризирует агрессивный дельфин. Об этом сообщает The Japan Times.

С начала июля зарегистрировано по меньшей мере десять инцидентов, во время которых посетители одного из пляжей в Фукуи пострадали от дельфиньих укусов. По мнению властей, все эти нападения совершило одно и то же животное, впервые замеченное еще в апреле в районе другого пляже.

На видео, снятых очевидцами, перед укусами люди пытались погладить кончик носа или задний плавник дельфина. Чиновник из департамента продвижения туризма Фукуи Масаки Ясуи предположил, что это могло стать одной из причин агрессивного поведения. По его словам, дельфины не любят, когда прикасаются именно к этим местам.

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«Дельфинов, как правило, считают милыми животными, но если вы подплывете к ним слишком близко, они могут укусить и ранить вас», — сообщила полиция префектуры. Правоохранительные органы призывают отдыхающих не приближаться к дельфинам ради собственной безопасности, ссылаясь на недавний случай с мужчиной, которого животное укусило за руку.

На набережной было установлено устройство, которое призвано отпугивать дельфина ультразвуком. Также в районе нападений появился знак, предупреждающий об опасности взаимодействия с дельфином.

Ранее сообщалось, что дельфин напал на тренера в морском аквариуме США. Разъяренное животное пыталось утопить женщину на глазах у ее детей во время шоу.

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Юлия Юткина
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