Разъяренный дельфин попытался утопить женщину на глазах у детей и попал на видео

В США дельфин напал на тренера во время шоу

В Морском аквариуме города Майами, штат Флорида, США, разъяренный дельфин напал на тренера во время шоу и попытался утопить женщину на глазах у детей. Произошедшее попало на видео, которое опубликовала в TikTok фотограф Шеннон Карпентер.

На записи видно, как дельфин бросается на тренера, в то время как двое других участников шоу вылезают из бассейна, чтобы помочь коллеге. Дельфин еще дважды атакует женщину, толкая ее в воде, пока она пытается доплыть до бортика.

Когда женщине удается вылезти из воды, она опускается на колени. Видно, что она потрясена произошедшим. Коллега подходит к ней, чтобы выяснить, все ли с ней в порядке.

Карпентер рассказала, что было видно, что женщина испытывает боль. «Дети радовались и думали, что так и задумано. Но взрослые поняли, что что-то пошло не так», — пояснила она. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Нападение совершил 23-летний дельфин по кличке Санденс, который всю жизнь прожил в океанариуме.

В дикой природе дельфины часто сражаются с акулами, тараня их головой. Они целятся в живот и жабры хищной рыбы.

Руководство аквариума заявило, что тренер и дельфин случайно столкнулись в воде во время шоу. «Это было некомфортное взаимодействие для обоих, и дельфин отреагировал, ударив тренера», — пояснили в аквариуме. Представители аквариума подчеркнули, что женщина не получила серьезных травм, но на всякий случай находится под наблюдением врачей.

Представители организации по защите животных PETA заявили, что в дельфины Морском аквариуме Майами давно нуждаются в защите. «PETA требует прекращения эксплуатации дельфинов и их скорейшего перемещения в заповедники, где их больше никогда не будут использовать для безвкусных шоу, и тогда больше никто не пострадает», — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что дружелюбный дельфин на юго-западе Англии погиб, ударившись об лодку в Ирландии.