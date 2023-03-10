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23:15, 10 марта 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского обещали устроить горячий сезон в Крыму

Советник главы офиса Зеленского Подоляк обещал устроить очень горячий сезон в Крыму

Фото: Unsplash

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна планирует в Крыму «горячий сезон». Об этом он рассказал в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову, опубликованному на YouTube.

Подоляк обещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. «Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом», — подчеркнул он.

Советник Зеленского также заявил о намерении провести «сезон свободы», который привлечет внимание государств с «нестабильными» политическими системами.

Ранее США назвали военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. С таким заявлением выступила заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает подобные действия Киева.

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Марина Совина
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