Советник главы офиса Зеленского Подоляк обещал устроить очень горячий сезон в Крыму

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна планирует в Крыму «горячий сезон». Об этом он рассказал в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову, опубликованному на YouTube.

Подоляк обещал устроить «горячий и очень, очень жаркий сезон» в Крыму. «Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом», — подчеркнул он.

Советник Зеленского также заявил о намерении провести «сезон свободы», который привлечет внимание государств с «нестабильными» политическими системами.

Ранее США назвали военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. С таким заявлением выступила заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает подобные действия Киева.