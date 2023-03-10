Пушков прокомментировал отношение Венгрии к антироссийским санкциям

Сенатор Пушков: особое мнение Венгрии по поводу антироссийских санкций раздражает ЕС

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что особое мнение Венгрии по поводу антироссийских санкций раздражает Европейский союз (ЕС), однако на сегодняшний день не влияет на его политику.

Сенатор отметил, что ситуация со временем может измениться. По его словам, в истории не раз бывало так, что один голос, поддержанный давлением обстоятельств, постепенно мог склонить на свою сторону другие голоса.

«Обстоятельства — например, осознание на Западе бесперспективности поддержки Украины, должны созреть. Но сами по себе они не создаются. Их необходимо создать», — написал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что санкции против России и поставки вооружения Запада на Украину не помогут остановить конфликт в стране. По его мнению, главной целью международного сообщества должно быть спасение жизней людей. Однако этого возможно добиться только миром, считает министр.