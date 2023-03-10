Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 10 марта 2023Россия

Пушков прокомментировал отношение Венгрии к антироссийским санкциям

Сенатор Пушков: особое мнение Венгрии по поводу антироссийских санкций раздражает ЕС
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что особое мнение Венгрии по поводу антироссийских санкций раздражает Европейский союз (ЕС), однако на сегодняшний день не влияет на его политику.

Сенатор отметил, что ситуация со временем может измениться. По его словам, в истории не раз бывало так, что один голос, поддержанный давлением обстоятельств, постепенно мог склонить на свою сторону другие голоса.

«Обстоятельства — например, осознание на Западе бесперспективности поддержки Украины, должны созреть. Но сами по себе они не создаются. Их необходимо создать», — написал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что санкции против России и поставки вооружения Запада на Украину не помогут остановить конфликт в стране. По его мнению, главной целью международного сообщества должно быть спасение жизней людей. Однако этого возможно добиться только миром, считает министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США призвали мировых трейдеров не бояться торговать российской нефтью
Аналитик рассказал о целях «Кинжалов» во время «удара возмездия» на Украине
Lady & Gentleman City запустит новую сеть магазинов в России
Пушков прокомментировал отношение Венгрии к антироссийским санкциям
Названы самые ненужные москвичам вещи
Россия обнародует переписку с рядом стран по «Северным потокам»
В сети обсудили признаки чрезмерного увлечения мужчин порно
Приговоренный к смерти убийца выдавил себе глаз и съел его
Пентагон оплатил опыты на хорьках в поисках причин «гаванского синдрома»
Трампу предъявят уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.