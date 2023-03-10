Артемий Лебедев назвал преимущество России перед другими странами

Артемий Лебедев назвал дешевый интернет преимуществом России перед другими странами

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал наличие недорогого и быстрого интернета преимуществом России перед другими странами. На эту тему он высказался в своем обзоре новостей, доступном на Rutube.

«Россия, кстати — страна дешевого и очень качественного интернета. Очень мало где в мире есть настолько *** [невероятно] быстрый интернет», — заявил Лебедев. Он также выразил уверенность в том, что в России посетители ресторана первым делом спрашивают у персонала пароль от WI-FI, в то время как во Франции — блюдо дня.

Помимо того, блогер сравнил развитие ресторанов в Москве и европейских городах. Он счел, что в этом направлении столица России давно обошла города Европы.

Ранее Артемий Лебедев сравнил менталитет жителей России и стран Запада и заявил, что россияне очень любят жаловаться властям при каких-либо проблемах. При этом на Западе, по его мнению, государство ничего не должно своим гражданам, и обращаться к нему с жалобами бессмысленно.