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13:18, 10 марта 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество России перед другими странами

Артемий Лебедев назвал дешевый интернет преимуществом России перед другими странами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал наличие недорогого и быстрого интернета преимуществом России перед другими странами. На эту тему он высказался в своем обзоре новостей, доступном на Rutube.

«Россия, кстати — страна дешевого и очень качественного интернета. Очень мало где в мире есть настолько *** [невероятно] быстрый интернет», — заявил Лебедев. Он также выразил уверенность в том, что в России посетители ресторана первым делом спрашивают у персонала пароль от WI-FI, в то время как во Франции — блюдо дня.

Помимо того, блогер сравнил развитие ресторанов в Москве и европейских городах. Он счел, что в этом направлении столица России давно обошла города Европы.

Ранее Артемий Лебедев сравнил менталитет жителей России и стран Запада и заявил, что россияне очень любят жаловаться властям при каких-либо проблемах. При этом на Западе, по его мнению, государство ничего не должно своим гражданам, и обращаться к нему с жалобами бессмысленно.

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Олег Давыдов
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