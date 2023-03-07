Лебедев заявил, что в России люди любят жаловаться в отличие от жителей стран Запада

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев сравнил менталитет жителей России и стран Запада В интервью проекту Metametrica, доступном на YouTube, он заявил, что россияне, в отличии от иностранцев, любят жаловаться.

«У нас народ любит прийти и пожаловаться», — высказался Лебедев. По его мнению, в России нередко «меняют свой личный суверенитет на общественный».

«Мы как бы принадлежим царю, мы крепостные в душе, глобально люди так смотрят на мир, а поэтому царь должен о нас заботиться. А как показать, что надо о тебе заботиться? Надо пожаловаться», — счел Лебедев. В то же время, по мнению блогера, на Западе государство ничего не должно своим гражданам. «Там бессмысленно жаловаться», — добавил он.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев назвал главной проблемой русских людей схожесть менталитета с азиатским образом мышления в сочетании с европейской внешностью. Он также сравнил свободу в России и странах Запада. Блогер заявил, что у россиян «во всех смыслах слова» гораздо больше свобод, чем у граждан западных государств.