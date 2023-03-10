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16:28, 10 марта 2023Среда обитания

Россияне перестали вкладываться в недвижимость в одной стране

Easyhome Turkey: спрос российских инвесторов на недвижимость в Турции сократился на 5,32%

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

По итогам февраля 2023 года спрос со стороны российских инвесторов на покупку недвижимости в Турции сократился на 5,32 процента в месячном выражении. О том, что россияне перестали вкладываться в жилье в этой стране, говорится в исследовании компании Easyhome Turkey, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Инвестиционный интерес граждан России к турецкой недвижимости снижается второй месяц подряд. При этом результат начала текущего года оказался существенно выше прошлогоднего. В феврале 2023-го российские инвесторы на 67 процентов чаще интересовались приобретением жилья в Турции для получения дохода, чем в феврале 2022-го.

Эксперты связывают рост спроса с экономическим ростом Турции и дополнительными привилегиями для иностранных инвесторов, которые предлагает правительство страны. В число бонусов входят налоговые льготы и вид на жительство. В 2022 году популярными локациями для покупки жилья с целью получения прибыли стали Анталья, Аланья, Бодрум и Измир. Эти города отличаются более низкими ценами на недвижимость, чем в Стамбуле, и высокой доходностью от аренды.

Ранее газета Financial Times составила рейтинг самых популярных среди россиян стран для покупки недвижимости. В тройке лидеров оказались ОАЭ, Турция и Кипр. По итогам 2022 года покупатели из России приобрели в Турции больше жилья, чем другие иностранцы.

Александра Качан
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