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11:49, 3 марта 2023Среда обитания

Названы популярные среди россиян страны для покупки недвижимости

FT: ОАЭ, Турция и Кипр стали самыми популярными странами для покупки жилья среди россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: Alla Rome / Unsplash

Самыми популярными новыми странами для покупки зарубежной недвижимости у россиян стали ОАЭ, Кипр и Турция, такие направления назвала Financial Times.

Наиболее состоятельные покупатели, которые ранее предпочитали покупать жилье в странах Европы, теперь переключились на Дубай. «Они всегда предпочитали Лондон, Монако или Париж, потому что хотели быть частью Европы, им нравилась зелень», — пояснил исполнительный директор агентства недвижимости Luxhabitat Sotheby's в Дубае Джордж Азар. Только за 2022 год в Дубае было продано 219 домов стоимостью свыше 10 миллионов долларов — вдвое больше результатов 2021-го.

Большим спросом пользуется и Турция. Как показали данные Бюро статистики страны (TUIK), в 2022 году россияне купили в стране больше жилья, чем другие иностранцы, и оказались главными покупателями недвижимости. В общей сложности иностранцы приобрели в Турции более 67 тысяч объектов — за год показатель вырос на 15,2 процента. Наиболее популярными локациями оказались Стамбул, Анталья и Мерсин. Россияне скупили за год 16 тысяч квартир.

Что касается Кипра, то некоторые россияне отдавали ему предпочтение из-за программы «золотых виз». Как отмечает FT, из-за притока россиян, а также белорусов и украинцев выросла стоимость аренды и снизилось предложение недвижимости в Лимасссоле.

Платон Щукин
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