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18:26, 10 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко посетит Иран

Президент Белоруссии Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран и проведет переговоры с коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. (...) Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи», — сказано в сообщении.

Уточняется, что лидеры стран обсудят развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Согласно заявлению пресс-службы, переговоры Лукашенко и Раиси пройдут как в узком, так и в расширенном составах с участием членов делегаций. Кроме того, президенты затронут тему реализации проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и других. Также стороны уделят отдельное внимание ситуации в регионе и мире.

Лукашенко анонсировал свой визит в Иран 21 февраля во время встречи с иранским чрезвычайным и полномочным послом в республике Саидом Яри. Ранее политик отметил, что переговоры в сентябре 2022 года в городе Самарканд придали сильный импульс взаимодействию стран во всех сферах.

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Кристина Есикова
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