Пассажир обматерил и избил попутчика в самолете из-за одной случайности

Пассажир рейса Southwest Airlines в Феникс избил попутчика, оскорбившего его семью

Пассажир рейса Southwest Airlines обматерил своего попутчика, а затем накинулся на него и избил, пытаясь перелезть через сиденье. Причиной произошедшего стала одна случайность со стороны пострадавшего, передает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в самолете, который направлялся из Далласа в Феникс 6 марта. Во время посадки пассажир с татуировками по всему телу задел супругу незнакомого мужчины, после чего между ними завязалась словесная перепалка. Оскорбленный семьянин стал кричать и оскорблять оппонента, но тот его проигнорировал.

Когда люди расселись по своим местам, агрессивно настроенный супруг продолжил конфликтовать и, обернувшись к пассажиру в татуировках, стал нападать на него через ряд кресел. Он нанес пострадавшему несколько ударов, а как только остальным попутчикам удалось успокоить туриста, внезапно снова начал бить оппонента.

«Человек с татуировками буквально не сделал ничего плохого, это безумие», — прокомментировал очевидец в беседе с изданием. При этом сам инициатор драки заявил, что его семью оскорбили. Он также подчеркнул, что готов «умереть ради своих близких».

В аэропорту Феникса самолет встретила полиция, однако никто не был задержан.

Ранее сообщалось, что российский самолет, следовавший из Бангкока в Москву, пришлось экстренно посадить в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края.