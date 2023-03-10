Российского школьника госпитализировали с опьянением от йогурта

Mash: в Москве 11-летнего школьника госпитализировали из-за опьянения от йогурта

В Москве 11-летний школьник опьянел от йогурта, который выпил на завтрак. Ребенка экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В школе пятиклассник чувствовал себя хорошо, общался с одноклассниками. Однако позже российский школьник начал странно себя вести. У него стал заплетаться язык, нарушилась моторика, из носа пошла кровь. Учителя вызвали медиков. В больнице мальчику сделали анализ крови и обнаружили этиловый спирт.

Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Вскоре выяснилось, что у мальчика заболевание печени — жировой гепатоз. Внутренние органы не смогли переварить йогурт, и из-за этого организм выбросил в кровь эндогенный спирт.

Ранее ученик российской гимназии отравился психотропным препаратом, найденным в аптечке времен СССР на территории бывшего Балтийского комбината в городе Светлый под Калининградом. Друзья мальчика позвонили его отцу, который обнаружил сына лежащим на скамейке неподалеку от дома в неадекватном состоянии.