Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 10 марта 2023Россия

Российского школьника госпитализировали с опьянением от йогурта

Mash: в Москве 11-летнего школьника госпитализировали из-за опьянения от йогурта

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве 11-летний школьник опьянел от йогурта, который выпил на завтрак. Ребенка экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В школе пятиклассник чувствовал себя хорошо, общался с одноклассниками. Однако позже российский школьник начал странно себя вести. У него стал заплетаться язык, нарушилась моторика, из носа пошла кровь. Учителя вызвали медиков. В больнице мальчику сделали анализ крови и обнаружили этиловый спирт.

Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Вскоре выяснилось, что у мальчика заболевание печени — жировой гепатоз. Внутренние органы не смогли переварить йогурт, и из-за этого организм выбросил в кровь эндогенный спирт.

Ранее ученик российской гимназии отравился психотропным препаратом, найденным в аптечке времен СССР на территории бывшего Балтийского комбината в городе Светлый под Калининградом. Друзья мальчика позвонили его отцу, который обнаружил сына лежащим на скамейке неподалеку от дома в неадекватном состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»
Российский ребенок застрял ногой в батарее в детсаду и получил сильный ожог
Российского школьника госпитализировали с опьянением от йогурта
В ЛНР обвинили украинских военных в оставлении тел погибших
В Запорожской области назвали фатальным возможное наступление Киева
Стилист перечислила визуально прибавляющие возраст принты
Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии в Крыму
Бывший посол США в Москве назвал положительный для России фактор СВО
Женщина рассказала о боли при оргазме из-за болезни
Россиянка прописала в своей квартире 762 иностранца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.