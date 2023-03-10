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13:39, 10 марта 2023Мир

Ким Чен Ын с дочерью проверили боеспособность армии КНДР

CNN: Ким Чен Ын с дочерью лично проверили боеспособность армии КНДР

Фото: Agencia Central de Noticias de Corea / AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью Чжу Э лично проверили боеспособность армии КНДР. Об этом стало известно CNN.

По информации издания, армия Северной Кореи запустила не менее шести ракет малой дальности днем 10 марта в рамках учений подразделения «Хвасон». «Ким Чен Ын ознакомился с фактической боевой позицией 8-й огневой штурмовой роты подразделения, которому поручено отработать удар по аэропорту противника в направлении западного фронта», — сообщили государственные СМИ.

Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило, что десятилетняя дочь Ким Чен Ына учится дома, а свободное время проводит, катаясь на лошадях, лыжах и занимаясь плаванием. Девочка показывает успехи в верховой езде, что очень радует главу КНДР.

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Виктория Кондратьева
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