Ким Чен Ын с дочерью проверили боеспособность армии КНДР

CNN: Ким Чен Ын с дочерью лично проверили боеспособность армии КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью Чжу Э лично проверили боеспособность армии КНДР. Об этом стало известно CNN.

По информации издания, армия Северной Кореи запустила не менее шести ракет малой дальности днем 10 марта в рамках учений подразделения «Хвасон». «Ким Чен Ын ознакомился с фактической боевой позицией 8-й огневой штурмовой роты подразделения, которому поручено отработать удар по аэропорту противника в направлении западного фронта», — сообщили государственные СМИ.

Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило, что десятилетняя дочь Ким Чен Ына учится дома, а свободное время проводит, катаясь на лошадях, лыжах и занимаясь плаванием. Девочка показывает успехи в верховой езде, что очень радует главу КНДР.