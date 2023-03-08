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17:56, 8 марта 2023Мир

В Южной Корее рассказали о хобби дочери Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка выяснила, что дочь главы КНДР Ким Чен Ына любит кататься на лошадях

Фото: Guillaume de Germain / Unsplash

Десятилетняя дочь главы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына учится дома, а свободное время проводит, катаясь на лошадях, лыжах и занимаясь плаванием. О хобби девочки рассказало Национальное агентство разведки Южной Кореи, передает Associated Press.

Как сообщил депутат Ю Сан Бом, присутствовавший на закрытом заседании южнокорейского парламента с представителями спецслужб, дочь Ким Чен Ына, известная в СМИ под именем Ким Чжу Э, никогда официально не была зачислена в школу и проходит обучение на дому в Пхеньяне. Кроме того, как выяснила разведка, девочка показывает успехи в верховой езде на лошадях, что очень радует главу КНДР.

Ранее министр объединения Южной Кореи Квон Ен Се заявил, что называть дочь Ким Чен Ына его наследницей пока преждевременно. Политик подчеркнул, что Ким Чжу Э уже семь раз появлялась на публике, в том числе посетила запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» и военный парад, приняла участие в открытии строительства улицы в Пхеньяне, при этом не просто наблюдала, а активно участвовала в мероприятии.

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Предполагаемую дочь Ким Чен Ына впервые увидели на публике в сентябре 2022 года на мероприятии ко Дню республики. Она и еще несколько детей спели на национальном празднике для главы Северной Кореи и его жены Ли Соль Чжу. Один из экспертов заметил, как Ли Соль Чжу тянется к девочке, кладет руку ей на спину и что-то говорит. В то время как остальные дети толпились вокруг лидера, Ким Чжу Э вела себя более сдержанно и спокойно. С тех пор девочка стала часто появляться с Ким Чен Ыном на публике.

При этом власти Северной Кореи не подтверждали, что у Ким Чен Ына есть дети. По данным южнокорейской разведки, у них с супругой две дочери и сын 2010, 2013 и 2017 годов рождения.

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Константин Лысяков
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