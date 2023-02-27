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07:44, 27 февраля 2023Мир

В Сеуле сочли преждевременным называть дочь Ким Чен Ына его наследницей

Министр Южной Кореи Квон Ён Се: считать дочь Ким Чен Ына его наследницей пока рано

Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се в интервью телеканалу CBS счел преждевременным называть дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, известную в прессе как Ким Чжу Э, его наследницей.

«Если говорить в целом, то пока рано рассматривать дочь как наследницу», — указал политик.

Квон Ён Се отметил, что Ким Чжу Э уже семь раз появлялась на публике, в том числе посетила запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» и военный парад, приняла участие в открытии строительства улицы в Пхеньяне, при этом не просто наблюдала, а активно участвовала в мероприятии.

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Министр пояснил, что подобная активность является необычной, ранее Северная Корея не показывала наследников столь открыто.

Политик добавил, что государственный строй в КНДР ориентирован на мужчин, поэтому возникают сомнения, сможет ли женщина возглавить режим, сосредоточенный на вооруженных силах.

Что касается наследника мужского пола, Квон Ён Се рассказал, что у Ким Чен Ына есть сын, который предположительно родился в 2010 году, но никакой подтверждающей информации этому факту не поступало. Он сообщил, что у северокорейского лидера есть еще один младший ребенок, его пол неизвестен.

При этом, если у главы государства действительно нет детей мужского пола, принцип передачи власти по отцовской линии может быть пересмотрен, указал министр. Он заключил, что если информация о сыне-первенце правдива, то появление Ким Чжу Э следует рассматривать в качестве пиара.

26 февраля Северокорейский лидер Ким Чен Ын с 10-летней дочерью Ким Чжу Э заложили фундамент новой улицы в Пхеньяне. До этого они побывали на состязаниях по случаю дня рождения покойного главы КНДР Ким Чен Ира.

В начале месяца лидер КНДР вместе с дочерью и женой посетил жилье командиров Корейской народной армии (КНА), чтобы торжественно отпраздновать 75-летие войска страны на банкете.

Власти Северной Кореи не подтверждали, что у Ким Чен Ына есть дети. По данным южнокорейской разведки, у них с супругой две дочери и сын 2010, 2013 и 2017 годов рождения.

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Марина Совина
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