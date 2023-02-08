Ким Чен Ын привел дочь и жену на праздничный банкет с военными

Ким Чен Ын вместе с женой и дочерью посетил праздник по случаю 75-летия армии страны

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил жилье командиров Корейской народной армии (КНА), чтобы торжественно отпраздновать 75-летие войска страны на банкете. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

Помимо лидера страны, его дочери и жены Ри Соль Чжу в празднике приняли участие члены политбюро ЦК Трудовой партии, чиновники из Министерства национальной обороны, командующие частей КНА и другие генералы.

При этом имя дочери Ким Чен Ына не упоминается. Тем не менее, политик, видимо, привел ее на банкет: девушку можно увидеть на фото, которые опубликовало радио.

Ранее утверждалось, что девушку, которую считают дочерью Ким Чен Ына, зовут Ким Чжу Э. Она и еще несколько детей спели на национальном празднике для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу в конце сентября прошлого года. Ребенку северокорейского лидера должно быть около 10 лет.

Власти Северной Кореи не подтверждали, что у Ким Чен Ына есть дети. По данным южнокорейской разведки, у них с супругой две дочери и сын 2010, 2013 и 2017 годов рождения.

