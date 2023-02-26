Ким Чен Ын с дочерью взялись за лопаты

ЦТАК: Ким Чен Ын и с дочерью Ким Чжу Э заложили фундамент новой улицы в Пхеньяне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын с 10-летней дочерью Ким Чжу Э заложили фундамент новой улицы в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

25 февраля в Пхеньяне состоялась церемония начала строительства новой улицы, в которой принял участие Ким Чен Ын с дочерью. В ознаменование начала строительства новой улицы в районе Сопхо корейской столицы лидер страны взял первую лопату. Его примеру последовали дочь и члены правительства.

Лидер Северной Кореи все чаще появляется на публике с 10-летней Ким Чжу Э. С ней он посещает спортивные и общественные мероприятия и даже берет девочку на военные полигоны.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Ким Чжу Э побывали на состязаниях по случаю дня рождения покойного главы КНДР Ким Чен Ира. Отец и дочь наблюдали за командами кабинета министров и Минобороны, игравшими в футбол и участвовавшими в перетягивании каната.