Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 26 февраля 2023Мир

Ким Чен Ын с дочерью взялись за лопаты

ЦТАК: Ким Чен Ын и с дочерью Ким Чжу Э заложили фундамент новой улицы в Пхеньяне

Фото: KCNA / Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын с 10-летней дочерью Ким Чжу Э заложили фундамент новой улицы в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

25 февраля в Пхеньяне состоялась церемония начала строительства новой улицы, в которой принял участие Ким Чен Ын с дочерью. В ознаменование начала строительства новой улицы в районе Сопхо корейской столицы лидер страны взял первую лопату. Его примеру последовали дочь и члены правительства.

Лидер Северной Кореи все чаще появляется на публике с 10-летней Ким Чжу Э. С ней он посещает спортивные и общественные мероприятия и даже берет девочку на военные полигоны.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Ким Чжу Э побывали на состязаниях по случаю дня рождения покойного главы КНДР Ким Чен Ира. Отец и дочь наблюдали за командами кабинета министров и Минобороны, игравшими в футбол и участвовавшими в перетягивании каната.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие восстановления мира
В Чехии дали совет Украине по урегулированию конфликта с Россией
Американский эксперт заявил о внушительных оборонительных линиях России
Россиянка представлялась полковником ФСБ и обманула банк на миллионы рублей
Шольц назвал недостающий пункт в китайском плане по Украине
Стало известно о планах ПСЖ расстаться с лидерами клуба ради сокращения расходов
На Украине заявили о грядущих ограничениях в электроснабжении
Доллару предсказали укрепление до 85 рублей
Ким Чен Ын с дочерью взялись за лопаты
На Украине призвали Маска не читать российских газет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.