Ким Чен Ын посмотрел спортивные соревнования вместе с дочерью

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын посетил спортивные соревнования вместе с дочерью Ким Чжу Э

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил спортивные соревнования вместе с дочерью, десятилетней Ким Чжу Э. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Состязания по случаю дня рождения покойного главы КНДР Ким Чен Ира прошли между командами кабинета министров и Минобороны. В программе была игра в футбол и перетягивание каната.

В обеих соревнования победили представители оборонного ведомства, они обошли министерских игроков со счетом 3:1 и 2:0 соответственно.

На мероприятии присутствовали также министр обороны Кан Сун Нам, член президиума политюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, а также члены правительства и сотрудники других ведомств.

Ранее в феврале Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил жилье командиров Корейской народной армии (КНА), чтобы торжественно отпраздновать 75-летие войска страны на банкете.