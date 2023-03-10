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12:27, 10 марта 2023Бывший СССР

В Киргизии подтвердили намерение провести учения ОДКБ

Президент Киргизии Жапаров подтвердил намерение провести в республике учения ОДКБ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров подтвердил намерение провести в республике учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Жапаров придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе.

«В целях координации мер военного, информационного и гуманитарного характера Кыргызстан планирует провести на своей территории в текущем году учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство — 2023"», — говорится в сообщении.

Ранее от проведения учений ОДКБ отказалась Армения. По мнению властей, их проведение в стране в настоящее время нецелесообразно.

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Алевтина Запольская
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