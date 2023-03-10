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03:36, 10 марта 2023Забота о себе

Назван самый грязный предмет на кухне

Американские ученые назвали баночки для специй самыми грязными предметами на кухне

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Американские ученые назвали баночки для специй самыми грязными предметами на кухне. Результаты исследования привел Express со ссылкой на Journal of Food Protection.

Ученые попросили 370 участников исследования приготовить котлеты из индейки и салат. Перед этим специалисты заразили мясо бактериофагом MS2, который является безопасным для человека индикатором измерения загрязнений.

Когда участники исследования закончили готовить, ученые взяли мазки со всех поверхностей. Выяснилось, что именно на баночках для специй было множество микробов. В число наиболее загрязненных предметов на кухне вошли также разделочные доски и крышки мусорных ведер.

Ранее стюардесса из Аргентины назвала три самых грязных места в самолете. Лидером, по ее мнению, стал пол туалета. Бортпроводница Барби заявила, что не рекомендует пассажирам ходить в туалет на борту самолета босиком. Вторым самым грязным местом, на ее взгляд, являются карманы сидений. Стюардесса рассказала, что путешественники кладут туда «отвратительные вещи», однако не уточнила, какие именно. Третьим самым грязным местом стали мусорные баки.

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Марина Совина
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