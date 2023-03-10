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13:13, 10 марта 2023Бывший СССР

В Киеве назвали сроки начала контрнаступления

Советник Зеленского Подоляк заявил, что ВСУ начнут контрнаступление через два месяца

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется через два месяца, заявил в интервью итальянской газете La Stampa советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — сказал чиновник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины в будущем неизбежны из-за соседства двух стран.

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Алевтина Запольская
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