В Кремле заявили о неизбежности отношений России и Украины

Песков заявил, что отношения России и Украины неизбежны из-за соседства

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины неизбежны из-за соседства. Его слова передает ТАСС.

«Они [двусторонние отношения] неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, и мы об этом и ранее тоже говорили», — сказал он в беседе с журналистами о росте числа украинцев, которые выступают за проведение мирных переговоров с российской стороной. По словам Пескова, эту тенденцию «пока преждевременно считать» путем к завершению конфликта в целом.

