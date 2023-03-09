В Киеве назвали опасным желание украинцев начать переговоры с Россией

Секретарь СНБО Данилов назвал опасной тенденцией желание украинцев начать переговоры с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предупредил об опасности из-за желания украинцев начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией, и это очень опасная тенденция», — констатировал Данилов.

Ранее Данилов рассказал, что Киев начал готовиться к боевым действиям после того, как украинский президент Владимир Зеленский встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в декабре 2019 года.

До этого секретарь СНБО заявил, что по итогам боевых действий хочет увидеть демонтаж российской государственности. По словам чиновника, украинские власти не намерены сдавать территории, которые считают исконно своими, а России, напротив, придется отказаться от своих земель ради безопасности в регионе.