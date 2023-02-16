На Украине пообещали «демонтировать» Россию как государство

Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал «демонтировать» Россию как государство

По итогам боевых действий Россия будет демонтирована как государство и потеряет свои земли. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, украинские власти не намерены сдавать территории, которые считают исконно своими, а России, напротив, придется отказаться от своих земель ради безопасности в регионе.

«В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира», — сказал Данилов и пообещал, что к лету 2023 года ситуация на передовой будет уже совсем другой.

Ранее глава СНБО заявил, что Киев должен уничтожить военные объекты на территории России, которые наносят ущерб стране, невзирая на позицию западных стан.