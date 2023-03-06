На Украине признались в подготовке к конфликту с Россией с 2019 года

Секретарь СНБО Данилов: Киев стал готовиться к конфликту после встречи Путина с Зеленским

Совет национальной безопасности и обороны Украины начал готовиться к боевым действиям после того, как украинский президент Владимир Зеленский встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, цитату приводит РИА Новости.

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели», — признался он.

Ранее сам генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что альянс усиленно готовился к вооруженной эскалации с самого начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. Генсек добавил, что начало СВО продемонстрировало важность проведенного западным блоком крупнейшего укрепления коллективной обороны стран-участниц.