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12:42, 10 марта 2023Бывший СССР

Песков рассказал о ручейках трезвого мышления на Украине

Песков заявил о «ручейках трезвого мышления» на Украине по вопросу переговоров с Россией

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Несмотря на антироссийскую пропаганду, на Украине сохраняются ручейки трезвого мышления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в республике к переговорам с Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений», — сказал Песков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предупредил об опасности из-за растущего желания украинцев начать мирные переговоры с Россией.

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Алевтина Запольская
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