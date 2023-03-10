Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
05:41, 10 марта 2023Ценности

Lady & Gentleman City запустит новую сеть магазинов в России

«Ведомости»: Lady & Gentleman City запустит сеть магазинов под названием Just Clothes

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ритейлер Lady & Gentleman City откроет в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Авиапарк» первый магазин под новым названием Just Clothes. Об этом пишут «Ведомости».

На сайте ТРК информация об этой точке пока отсутствует. Однако, по информации издания, ООО «Трейд менеджмент», которое управляет сетью Lady & Gentleman City, еще в ноябре прошлого года зарегистрировало домен justclothes. На данный момент он не активен.

Отмечается, что Lady & Gentleman City намерен создать сеть магазинов под новым брендом, в которых будет продаваться одежда под собственными торговыми марками. Сейчас компания ищет под эти цели помещения на 1200–1700 квадратных метров в различных торговых центрах как Москвы, так и регионов России, отмечает газета.

Ранее стало известно, что индийский производитель и экспортер одежды Northern India Trends (NIT) захотел открыть офис в Москве. Известно, что розничных магазинов у Northern India Trends нет. Однако фирма предоставляет западным брендам, например, Maje, Monoprix и Urban Outfitters, свое производство для пошива одежды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
США призвали мировых трейдеров не бояться торговать российской нефтью
Глава Крыма заявил о максимальной защищенности объектов жизнеобеспечения
В Турции произошло землетрясение
Полянский назвал цель распространения западной версии по «Северным потокам»
Разведка США оценила «угрозу» России в космосе
Российские военные точным ударом уничтожили группу бойцов ВСУ
В России начнут массово создавать площадки для собак
Ряд западных стран отказались работать с резолюцией России по «Северному потоку»
Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР
Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.