Lady & Gentleman City запустит новую сеть магазинов в России

«Ведомости»: Lady & Gentleman City запустит сеть магазинов под названием Just Clothes

Ритейлер Lady & Gentleman City откроет в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Авиапарк» первый магазин под новым названием Just Clothes. Об этом пишут «Ведомости».

На сайте ТРК информация об этой точке пока отсутствует. Однако, по информации издания, ООО «Трейд менеджмент», которое управляет сетью Lady & Gentleman City, еще в ноябре прошлого года зарегистрировало домен justclothes. На данный момент он не активен.

Отмечается, что Lady & Gentleman City намерен создать сеть магазинов под новым брендом, в которых будет продаваться одежда под собственными торговыми марками. Сейчас компания ищет под эти цели помещения на 1200–1700 квадратных метров в различных торговых центрах как Москвы, так и регионов России, отмечает газета.

Ранее стало известно, что индийский производитель и экспортер одежды Northern India Trends (NIT) захотел открыть офис в Москве. Известно, что розничных магазинов у Northern India Trends нет. Однако фирма предоставляет западным брендам, например, Maje, Monoprix и Urban Outfitters, свое производство для пошива одежды.