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09:18, 10 марта 2023Интернет и СМИ

Популярная порноактриса раскрыла свой заработок на OnlyFans

Порноактриса Алонсо заявила, что зарабатывает в год на OnlyFans более миллиона долларов

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Популярная порноактриса Антонелла Алонсо, известная под псевдонимом LaSirena69, раскрыла свой заработок на платформе OnlyFans. О доходе она рассказала в подкасте Pillow Talk, запись которого доступна на YouTube.

Порнозвезда призналась, что в месяц OnlyFans приносит ей шестизначную сумму в долларах. «Я не богатая, но это большие деньги», — заявила Алонсо. Она также ответила утвердительно на вопрос о том, зарабатывает ли в год на OnlyFans больше одного миллиона долларов.

Антонелла Алонсо родилась и выросла в Венесуэле. В 2015 году она переехала в США, затем стала продавать свои обнаженные снимки. Впоследствии она начала сниматься в порно.

Ранее другая известная порноактриса Анджела Уайт назвала причину, по которой она стала сниматься в откровенном контенте. Порнозвезда призналась, что пришла в эту индустрию, так как хотела изучать и выражать свою сексуальность.

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Олег Давыдов
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