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17:16, 10 марта 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта популярного музыкального сервиса

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm за фейки о ВС России

Фото: Marcela Laskoski / Unsplash

Роскомнадзор назвал причиной блокировки сайта популярного музыкального сервиса Last.fm распространение ресурсом недостоверной информации, в том числе фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

«С января 2023 года Роскомнадзор трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих ВС РФ», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что администрация сервиса проигнорировала требования ведомства и не удалила запрещенные материалы, из-за чего было принято решение ограничить доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm.

О блокировке сайта Last.fm стало известно 10 марта. Об этом свидетельствовали данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

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Олег Давыдов
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