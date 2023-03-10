Командир «Ахмата» ответил на вопрос о появлении танков Leopard на передовой

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что пока не видел танков Leopard на передовой

Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard. Так он ответил на соответствующий вопрос ведущих программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«К великому сожалению, не могу похвастаться до сих пор, что я тут видел “Леопарды“. Желание разбогатеть у наших пацанов велико — они все готовы к встрече “Леопардов“, потому что за каждый “Леопард” объявлена серьезная сумма, поэтому ребята ждут не дождутся“», — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» предположил, что данные танки будут участвовать в боях на передовой уже в обозримом будущем. Он не исключил, что эти бронированные боевые машины могут использоваться Вооруженными силами Украины (ВСУ) при нанесении контрудара для разблокирования города Артемовск (украинское название — Бахмут).

В конце января западные страны согласились поставить танки Украине. Германия пообещала передать Leopard 2, которые должны прибыть в марте. В числе стран, согласившихся отправить вооружение, также Норвегия, Испания, Португалия и Польша.

