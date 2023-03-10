Названы российские регионы-лидеры по выдаче ипотеки на «вторичку»

«Дом.РФ»: Москва стала лидером по выдаче ипотеки на вторичное жилье

Российским регионом, где чаще всего берут ипотеку на вторичное жилье в 2023 году, стала Москва. Об этом со ссылкой на исследование «Дом.РФ» сообщило агентство «Интерфакс».

По данным экспертов, объем выданных банком «Дом.РФ» ипотеки на «вторичку» для жителей столицы составил 1,3 миллиарда рублей. Вторым регионом по объему выданной ипотеки на готовые квартиры специалисты назвали Подмосковье с показателем в 480 миллионов рублей. Замкнул тройку Санкт-Петербург, где объем выданных жилищных кредитов на вторичную недвижимость установился на уровне в 317 миллионов рублей.

По словам заместителя председателя организации Алексея Косякова, с начала текущего года банк выдал около тысячи жилищных кредитов на приобретение «вторички» на общую сумму в четыре миллиарда рублей. Он отметил, что интерес к покупке такой недвижимости растет в силу его стоимости, большого объема предложения во многих городах страны, а также желания клиентов жить в готовом объекте. Косяков добавил, что средняя сумма приобретенной в ипотеку вторичной квартиры составила 5,6 миллиона рублей, при этом средний размер кредита на нее — 3,9 миллиона рублей.

В марте аналитики «Дом.РФ» пришли к выводу, что российским регионом, где чаще всего берут льготную ипотеку, стала Москва. По их данным, с начала действия программы в апреле 2020 года в столице по ней выдали 120,1 тысячи кредитов.