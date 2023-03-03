Названы российские регионы-лидеры по выдаче льготной ипотеки

«Дом.РФ»: российским регионом-лидером по выдаче льготной ипотеки стала Москва

Российским регионом, где чаще всего берут льготную ипотеку, стала Москва. Лидеров по выдаче кредитов на жилье с господдержкой назвали аналитики «Дом.РФ», передает РБК.

С начала действия программы в апреле 2020 года в столице по ней выдали 120,1 тысячи кредитов. На втором месте по популярности льготной ипотеки оказался Санкт-Петербург, где число кредитов достигло 94,8 тысячи, а на третьем — Московская область с 91,8 тысячи кредитов. Пятерку регионов-лидеров замкнули Краснодарский край (65,9 тысячи кредитов) и Свердловская область (42 тысячи). В топ-десять также вошли Тюменская (40,8 тысячи), Новосибирская (34 тысячи), Ростовская (31,9 тысячи) области, Татарстан (31,9 тысячи) и Ленобласть (28,5 тысячи).

Всего за время действия льготной ипотеки ею воспользовался миллион семей, общий объем выдач составил 3,5 триллиона рублей. Согласно прогнозу экспертов, в 2023 году такой кредит возьмут около 215 тысяч семей. «За первые два месяца текущего года кредиты уже оформили более 28 тысяч семей, а если взять все госпрограммы, оператором которых выступает "Дом.РФ", то речь идет уже о 100 тысячах семей», — отметил глава института жилищного развития Виталий Мутко.

В феврале россиянам назвали регионы с наибольшей выдачей ипотеки на дома в 2022 году. Первое место заняла Московская область, на которую пришлось 15,5 процента от всех выдач в данном сегменте, второе — Якутия, а третье — Ленобласть.