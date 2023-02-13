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21:13, 13 февраля 2023Среда обитания

Названы российские регионы с наибольшей выдачей ипотеки на дома

«Дом.РФ» и «Домклик»: чаще всего ипотеку на ИЖС берут в Московской области

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Чаще всего ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2022 году брали в Московской области. Российские регионы с наибольшей выдачей кредитов на частные дома назвали аналитики «Дом.РФ» и «Домклик», передает «РБК».

На Подмосковье пришлось 15,5 процента от всех выдач в данном сегменте кредитования. На втором месте оказалась Якутия (5,9 процента), на третьем — Ленобласть (5,7 процента). В число лидеров также вошли Башкортостан, Краснодарский край, Татарстан, Приморский край и Забайкальский край. Все перечисленные регионы входят в зону действия льготной дальневосточной ипотеки или отличаются высоким уровнем доходов населения.

По итогам 2022 года средний размер льготного ипотечного кредита на частный дом достиг 4,3 миллиона рублей, а средний размер первого взноса — 1,2 миллиона рублей. Месячный платеж по кредиту на такую недвижимость в рамках программ с господдержкой в среднем составлял 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году россияне возвели 57 миллионов квадратных метров в сфере ИЖС — на 16 процентов больше, чем в 2021 году. Показатель достиг исторического максимума.

Александра Качан
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