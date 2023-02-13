Россияне не оценили один вид ипотеки

«Ъ»: ипотека на ИЖС составила 1,3 процента от общего объема ипотеки

Доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) достигла чуть более одного процента в общем объеме. О том, что россияне фактически не оценили этот вид кредита на жилье, говорится в исследовании «Дом.РФ» и сервиса «Домклик», сообщает «Коммерсантъ».

В 2022 году доля ипотеки на ИЖС достигла 1,3 процента, было выдано кредитов на сумму 181,6 миллиарда рублей. При этом средний чек кредита вырос на 1,1 миллиона рублей, до 4,2 миллиона. Подобную динамику объяснили подорожанием стройматериалов и строительных работ.

Согласно исследованию, за 2022 год в сегменте ИЖС возвели 57,2 миллиона квадратных метров жилья. При этом на ипотечные кредиты пришлось 3,6 миллиона квадратных метров.

Однако ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что число оформленных за 12 месяцев кредитов на строительство или покупку частных домов выросло в три раза. Так, в прошедшем году россияне оформили 33 тысячи кредитов на ИЖС.