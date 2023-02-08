Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:28, 8 февраля 2023Среда обитания

Россияне бросились брать ипотеку на один тип жилья

Глава Минстроя Файзуллин заявил, что ипотеку на частные дома стали брать в три раза чаще

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2022 году россияне бросились брать ипотеку на строительство или покупку частных домов — число оформленных за 12 месяцев таких кредитов выросло в три раза. Об этом завил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, пишет РБК.

По словам главы Минстроя, в прошедшем году россияне оформили 33 тысячи кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей суммой более 138 миллиардов рублей. Всего же в стране оформили 1,3 миллиона ипотечных займов на сумму 4,8 триллиона рублей.

Файзуллин отметил, что сейчас около 70 процентов граждан хотели бы жить в собственном доме. Поэтому министр считает необходимым сделать такое жилье доступным, а процесс его возведения — простым. Важную роль, по мнению главы Минстроя, в этом вопросе играют льготные ипотечные программы. Файзуллин напомнил, что с лета 2022 года кредиты с господдержкой распространили на покупку ИЖС и строительство домов своими силами.

«Ключевое решение прошлого года — это продление президентом льготной ипотеки до 1 июля 2024 года под восемь процентов и распространение семейной ипотеки на семьи с двумя детьми до 18 лет», — резюмировал министр.

Ранее Файзуллин заявил, что в России стали возводить больше жилья — темпы строительства в январе 2023 года выросли на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. В первый месяц года в стране возвели 11 миллионов квадратных метров жилых объектов — в том числе около 5 миллионов квадратных метров многоквартирных домов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Американский журналист описал операцию ВМС США по подрыву «Северных потоков»
Член команды Махачева оказался под угрозой тюрьмы за кормление квокк в Австралии
54-летняя певица Валерия раскрыла свой график бьюти-процедур
Принца Гарри и Меган Маркл вызвали в суд
В ЛНР рассказали о заполненных ранеными солдатами ВСУ больницах Краматорска
Раскрыта причина эффективности ракеты «воздух-РЛС» в ходе СВО
Зеленский встретится с Макроном в Париже
Польша разочаровалась вкладом Германии в поставку танков Украине
В Британии понадеялись увидеть первые обвинения по трибуналу против России
Зеленский пообещал добиваться поставок истребителей Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.