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09:16, 10 марта 2023Путешествия

Мужчина назвал способ повысить комфорт полета в эконом-классе и прослыл эгоистом

TikTok-блогер рассказал о лайфхаке «первый класс для бедняков» и вызвал споры в сети

Фото: Albert Gea / Reuters

Заядлый путешественник поделился в TikTok способом, как повысить комфорт полета в эконом-классе, и вызвал споры в сети. На видео обратили внимание в Mirror.

Пользователь под ником @ndainternet назвал свой лайфхак «первым классом для бедняков»: его суть состоит в том, чтобы забронировать все места на ряду самолета, а за 45 минут до вылета отказаться от ненужных двух авиабилетов. «Билеты возвратные, поэтому я получаю 100 процентов моих денег обратно», — рассказал блогер.

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Мужчина заверил, что шансы на успех высоки — способ работает в 90 процентах случаев, так как авиакомпания за такое короткое время не успевает продать оставшиеся билеты, и путешественник остается сидеть один на ряду без соседей. Пользователи сети оценили находчивость автора видео, тем не менее среди большинства юзеров блогер прослыл эгоистом.

«Вы думаете только о себе, возможно кому-то очень нужны эти билеты!», «Жестоко по отношению к тем, кто пропустил из-за вас рейс», — написали они. Другие комментаторы засомневались, что подобные правила действуют в большинстве авиакомпаний.

Ранее в марте пользовательница TikTok поделилась способом, как избежать бесед с попутчиками в самолете. Девушка раскрыла, что лжет попутчикам о цели своего полета, говоря, что направляется на похороны, — по ее словам, это пресекает дальнейшие разговоры.

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Дарья Рыбак
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